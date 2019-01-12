«Барселона» официально завершила сделку по Муниру Эль-Хаддади. Некогда перспективный форвард, которому уже 23 года, перебрался в «Севилью». Сумма трансфера составила порядка миллиона евро. При этом, что интересно, портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 млн евро. Все дело в контракте Мунира, который истекал уже летом 2019-го.

«Барселона» предлагала Муниру продлить соглашение, однако агент форвард запросил неземные комиссионные размером в размере полтора миллиона евро. При этом сам агент недавно утверждал, что «Барселона» не сдержала обещания перед его клиентом.

В нынешнем сезоне Мунир отыграл за «Барсу» 11 матчей во всех турнирах и забил два гола. Еще отдал голевую передачу – не густо для многообещающего нападающего, который является воспитанником «Барселоны».

Напомним, что в 2017 году Муниром интересовался «Зенит», но сделка не сложилась.