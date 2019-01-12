Бывший нападающий СКА Артемий Панарин подверг критике действия российской полиции. По словам нападающего «Коламбуса», правоохранительные органы не ищут угнанную машину его мамы.

Панарин объяснил пост в инстаграме с цитатой из фильма «Бумер». Там говорится, что если забрать из России Алтай и Камчатку, то можно уехать и жить в другой стране, однако «останутся менты».

Панарин заявил, что скучает по Алтаю. Но не по ментам. «Я не из-за своих дел выставил пост, а в целом по ситуации в стране», — объяснил Панарин.

Артемий рассказал «Матч ТВ» о ситуации с угнанной машиной. «Никто и не собирается искать. Это самое смешное. Какие-то выкупы начинаются, еще что-то. Но ты даже не можешь прийти в полицию и сказать, мол, я знаю людей, которые вымогают у меня деньги. Связаться с ними и накрыть. Но это анекдот – кого вы там накроете на УАЗике? К сожалению…Но ничего, мы, как обычно, верим в лучшее».

Напомним, что Панарин ведет тугие переговоры с «Коламбусом» о новом контракте, который заканчивается в июле. Один из баров Коламбуса предложил Артемию пожизненный запас водки. Стоматологическая клиника предложила бесплатно лечить зубы Панарина, если тот продлил соглашение. Специальное предложение сделал и «Авангард».