Андрей Каргинов, пилот команды «Камаз-мастер», был дисквалифицирован из ралли «Дакар» в классе грузовиков. Причина – инцидент с наездом на зрителя, который произошел на пятом спецучастке ралли на 279-м километре.

Экипаж Каргинова задним колесом наехал на ногу споткнувшегося болельщика. Инцидент произошел на одном из сложных подъемов. В песках скопилась хаотичная группа зрителей. Каргинов пытался объехать людей, одновременно преодолевая подъем. Те почему-то стали убегать в сторону траектории грузовика. Один из них споткнулся на мягком песке и упал. Экипаж Каргинова этого не заметил, заднее колесо «Камаза» наехало на ногу зрителю.

Организаторы «Дакара» уже выпустили специально заявление, объясняющее причины дисквалификации экипажа Каргинова. Исходя из текста, российская команда была исключен с «Дакара» из-за того, что не остановилась, чтобы оказать помощь пострадавшему зрителю. Им оказался 60-летний мужчина из Южной Африки, у которого выявлен перелом бедренной кости.