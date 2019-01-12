Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что после поражений своей команды обычно идет в парикмахерскую и стрижется. Очередная внезапная стрижка произошла после поражения его команды от «Тоттенхема» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги».

«Когда моя команда проигрывает, обычно я иду стричься. Делаю так последние пять лет. За три года работы в «Наполи» я проиграл 12 матчей», — цитирует Сарри BBC.

Отметим, что ответная игра полуфинала Кубка английской лиги между «Челси» и «Тоттенхемом» состоится 24 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало игры запланировано на 22:45.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» с 44 очками занимает четвертое место. Лидирует по-прежнему «Ливерпуль», у которого 54 очка.

Напомним, Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года.