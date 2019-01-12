Полузащитник сборной Казахстана Бактийор Зайнутдинов продолжить выступать за «Ростов». 20-летний игрок был куплен ростовчанами у «Астаны». «Ростов» поприветствовал Зайнутдинова и пожелал ему яркой игры в желто-синей футболке.

Свою карьеру Зайнутдинов начинал в клубе «Тараз», а в «Астану» перешел в 2018 году. В первом же матче за новый клуб оформил хет-трик. За «Астану» футболист отыграл 35 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

В активе Зайнутдинова шесть матчей за сборную Казахстана на групповом этапе Лиги наций, в которых он один раз забил гол. В 2017 году футболист признавался лучшим молодым игроком чемпионата Казахстана и получал приз «Открытием сезона».