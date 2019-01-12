«Зенит» официально вышел из отпуска. Первая группа игроков основного состава прибыла в Международный медицинский центр «СОГАЗ», чтобы пройти традиционный медицинский осмотр перед началом предсезонных тренировочных сборов.

В первой группе игроков, прошедших медосмотр, оказались только российские футболисты. Это вратари Андрей Лунев и Михаил Кержаков, защитники Александр Анюков, Игорь Смольников и Эльмир Набиуллин, полузащитники Олег Шатов, Далер Кузяев и Магомед Оздоев. Как сообщает официальный сайт «Зенита», все они посетили терапевта, офтальмолога, травматолога, стоматолога и хирурга. А также прошли серию функциональных тестов на беговой дорожке.

Оставшиеся игроки продолжат проходить медосмотр в воскресенье и понедельник. А во вторник вся команда отправится в Катар, где пройдет первый предсезонный сбор «Зенита». В ходе сборов петербуржцы сыграют в турнире кубка «Матч Премьер», на котором встретятся со «Спартаком», «Локомотивом» и «Ростовом».