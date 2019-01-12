Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин был среди тех, кто первый прошел медицинский осмотр. Футболист признался, что за предоставленное время хорошо отдохнул.

«Был полноценный месяц отдыха – идеальный срок, чтобы по-настоящему отдохнуть. Нам давали задания, который мы выполняли. Было время и на отдых, и на занятия», — сказал Набиуллин.

Также левый латераль «Зенита» рассказал, как отметил Новый год. По словам футболиста, после того, как он слетал в Доминикану, то отправился на праздник в Казань, где встретил Новый год вместе с друзьями.

Набиуллин выразил мнение относительно ближайших матчей «Зенита», которые команде предстоит провести в ходе предсезонного турнира в Катаре – Кубок «Матч Премьер».

«Думаю, что несмотря на то, что турнир товарищеский, все команды захотят занять первое место: будет настоящая борьба», — приводит слова Набиуллина официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» в прошлое зимнее трансферное окно.