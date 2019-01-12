Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев вышел из отпуска, который длился месяц. Футболист летал в Эмираты и встречал Новый год на море. По словам игрока, это ему нравится больше, чем на холоде. «Уже не первый раз так встречаю», — сказал Кузяев.

В прошлом году Кузяев был одним из самых играющих футболистов России. За календарный год во всех турнирах он сыграл 49 матчей и наверняка подустал. В интервью официальному сайту «Зенита» Кузяев признался, что полностью восстановился и чувствует себя хорошо.

«Отдохнул сполна. У нас был целый месяц отпуска, думаю, что никто из европейских команд столько не отдыхает. Это более чем достаточно», — сказал Кузяев.

Вместе с командой Кузяев начинает подготовку в матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

«Они на предпоследнем месте, но Лига Европы — совсем другой турнир, всего два матча в противостоянии, так что не стоит зацикливаться на том, что они неудачно выступают в чемпионате Турции. Мы подойдем к встречам практически без игровой практики — по сути, это будет первый официальный матч в этом году. Плюс поддержка турецких болельщиков. Будет крайне тяжело», — цитирует Кузяева пресс-служба «Зенита».

По количеству проведенных матчей в 2018 году из российских игроков Кузяев уступает только Роману Нойштедтеру как раз из «Фенербахче», у которого накопилось 54 игры.