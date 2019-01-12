На четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе началась гонка преследования среди женщин. В пасьюте участвуют 60 спортсменок, которые квалифицировались на гонку по итогам спринта.

Первой на старт ушла итальянка Лиза Витоцци. Спустя 5 секунд за ней устремилась француженка Анаис Шевалье. Третьей с отставанием 15 секунд от лидера в гонку вошла представительница Швеции Ханна Эберг.

Россию в немецком пасьюте представляют 6 спортсменок. Самый высокий стартовый номер имеет Светлана Миронова, которая убежала 17-й с отставанием от Витоцци в 58 секунд. Евгений Павлова начала 22-й по счету, отставая от лидера на 1 минуту 6 секунд.

Екатерина Юрлова-Перхт берет старт 28-й, а сразу за ней бежит Ирина Старых. Их отставание составляет минуту семнадцать и минуту восемнадцать, соответственно. Маргарита Васильева врывается в гонку с 53-го места спустя 2:04, а Валерия Васнецова стартует последней по прошествии двух минут и тринадцати секунд.