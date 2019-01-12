Российская спортсменка Елизавета Туктамышева рассказал про себя. По словам фигуристки, она позитивная. В меру ироничная. Может посмеяться над собой и совершить что-то рядя вон, когда никто этого не ждет.

«В общем, Алексею Николаевичу со мной непросто. Удивляюсь, как он меня терпит», — со смехом говорит Туктамышева eg.ru.

Туктамышева вспомнила, как подарок от своего тренера был для нее самым запоминающимся. Оказывается, в 2014 году Мишин, узнав, что его подопечная очень хочет играть, подарил Туктамышевой на день рождения гитару.

«Я была тронута. Играть научилась, но теперь гитара стоит в углу, поскольку нет времени», — сказала Туктамышева.

Напомним, что в пятницу Туктамышева выступила на гала-концерте в эстонском Тарту.