Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся под стражей, готовится принять участие в матче с заключенными на территории СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

По словам Бушманова, на территории СИЗО есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч состоится между заключенными в рамках благотворительной направленности. Это социальный проект, нацеленный на поддержку психологического состояния лиц в СИЗО.

Отметим, что этот матч станет историческим завершением существования «Бутырки», поскольку московское СИЗО скоро закроется и в дальнейшем будет существовать в качестве музея.

Бушманов подчеркнул, что поскольку желающих сыграть много, вероятно, будет проведено несколько матчей.

Напомним, футболист «Зенита» Александр Кокорин не может принять участие в подобном матче по условиям контрактных обязательств с петербургским клубом.