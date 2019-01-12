Казанский УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ нанес поражение казахстанской «Астане» — 83:79

Матч проходил в упорной борьбе. Небольшое преимущество УНИКСА в первой половине встречи сменилось рывком «Астаны» в третьем отрезке игры. В середине четвертой четверти «Астана» вела «плюс шесть», однако ответный рывок УНИКСА принес ему победу.

Самым результативным игроком встречи у победителей стал Артем Клименко, которому удался дабл-дабл – 18 очков и 11 подборов. У хозяев Энтони Клеммонс настрелял 16 очков.

УНИКС одерживает десятую победу в турнире и находится на втором месте в регулярном чемпионате. Поражение «Астаны» притормозила команду, но казахи по-прежнему находятся выше «Зенита», опережая команду Плазы на одну позицию.