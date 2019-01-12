В Дрездене стартовал спринт коньковым стилем, который проходит в рамках девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. По итогам квалификации в стадии четвертьфиналов выступят семь представителей российской команды.

В женских соревнованиях отобраться в четвертьфинал удалось трём российским лыжницам: Татьяне Алёшиной, Аиде Баязитовой и Наталье Матвеевой.

Мужскую команду России будут представлять Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Александр Терентьев и Артём Мальцев.

Также в квалификации принимали участие Христина Мацокина, Евгения Шаповалова, Анна Грухвина, Иван Якимушкин и Сергей Ардашев, однако спортсменам не удалось попасть в число тридцати сильнейших и выйти в финальную часть соревнований.

Первыми на старт четвертьфинальных забегов выйдут представительницы женских команд.