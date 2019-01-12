В немецком Оберхофе завершиль женская гонка преследования. Победу одержала победительница спринта итальянка Лиза Виттоцци, допустившая 2 промаха. Таким образом, она праздновала «золотой дубль» в Оберхофе.

Второе место завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, отстав от Витоцци на 14,5 секунд. Кузьмина стартовала с седьмой позиции и допустила 4 неудачи на огневом рубеже. На третьей позиции осталась француженка Шевалье.

Две россиянки финишировали в унисон – 13-я Павлова и 14-я Юрлова-Перхт. Обе упрочили свои позиции по итогам спринта. Неплохо проявила себя Маргарита Васильева – с 53-его места в спринте она переместилась на 18-е в гонке преследования.

Светлана Миронова завершила гонку на 48-м месте (9 промахов), Ирина Старых (7 промахов) на 49-й строчке.

Мужская гонка преследования, где первый убежит Александр Логинов, начнется в 17.00.