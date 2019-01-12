Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением относительно того, как освещается лыжный спорт на отечественном телевидении.

Спортсменка заняла второе место на лыжной многодневке «Тур де Ски», однако общедоступных телетрансляций её выступлений не было. Непряева призналась, что ей обидно за то, что вместо лыж по телевизору показывали повторы ранее прошедших биатлонных гонок. » Мы бежим сейчас, а включают вчерашний биатлон… Это просто что-то с чем-то», — сказала Наталья.

Также лыжница поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который будет проходить в австрийском Зеефельде в период с 20 февраля по 3 марта. Непряева признала, что Зеефельд является её основной целью, однако при этом спортсменка стремится показывать стабильные выступления на протяжении всего сезона.