В немецком Оберхофе стартовала мужская гонка преследования, которая проходит в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. Первым на трассу вышел россиянин Александр Логинов, накануне одержавший победу в спринте на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Вслед за Логиновым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Бё, его отставание на старте составляет 25 секунд.

Также Россию в гонке преследования представят ещё четыре биатлониста: Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Максим Цветков.

Малышко уйдет на старт под 15-м номером, Елисеев стартует 20-м, Гараничев — 21-м. Последним из россиян на дистанции появится Цветков: спортсмен получил 56-й стартовый номер.