Российский биатлонист Александр Логинов одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира. Спортсмен выиграл спринтерскую гонку в немецком Оберхофе, оставив позади мировых лидеров – Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада.

Победа Логинова буквально «взорвала» мировой биатлон – ведущие спортсмены Кубка мира не смогли сдержать эмоций и сразу же высказались по поводу триумфа россиянина.

Лидер общего зачёта Йоханнес Бё пожал Александру руку во время церемонии награждения, однако потом признался, что разочарован результатом. «Очень сложно всё это комментировать», — заявил Бё и добавил, что уже потратил на Логинова очень много энергии.

Старший брат Йоханнеса Тарьей не стал критиковать Логинова, но напомнил о допинговом прошлом россиянина. «После двух лет дисквалификации он вернулся, и мы ожидаем, что он чист», — сказал норвежец.

Француз Мартен Фуркад, у которого откровенно не задалось начало этого сезона, оказался менее дипломатичен. Биатлонист заявил, что Логинов не достоин его уважения. «Я не рад, что Логинов побеждает», — открыто признал Фуркад. Француз остался возмущён тем, что россиянин до сих пор не принёс извинения за своё допинговое прошлое. Однако Мартен признал и то, что сейчас российский спортсмен сильнее, чем был раньше.

Логинов же на нападки француза ответил спокойно: он предложил Мартену поговорить тет-а-тет.

Главный хейтер команды швед Себастьян Самуэльссон, не раз критиковавший не только Логинова, но и всю антидопинговую систему России, не смог удержаться от высказываний и на этот раз. Сразу после цветочной церемонии Самуэльссон заявил, что не может с уважением относится к Логинову. Как и Фуркад, швед требует от российского спортсмена извинений.

На комментарии Самуэльссона ответил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. «Пускай он занимается биатлоном, а не лезет в политические игры», — сказал специалист.

Менее категоричным в отношении россиянина оказался восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален. Норвежец заявил, что Логинов уже отбыл своё наказание, поэтому остальные спортсмены должны уважительно относиться к его возвращению. Биатлонист отметил, что многие не рады успехам россиянина.

В поддержку Логинова выступил его соотечественник Антон Шипулин, недавно завершивший карьеру. Шипулин признался, что давно конфликтует с Фуркадом из-за его отношения к Логинову. «Я всегда боролся с этим», — сказал Антон. По мнению россиянина, негативные высказывания в адрес соперника – это тактика Фуркада. «Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика», — объяснил Шипулин. Биатлонист добавил, что Логинову стоит защищать себя, но при этом не тратить лишние эмоции на скандалы. «Еще пару раз проедет по их головам — начнут уважать больше», — заявил Антон.

Сам Логинов отреагировал на свою победу достаточно сдержанно. Спортсмен признался, что не чувствует ничего особенного, и доволен тем, что на огневых рубежах получилось отработать «на ноль». «Главное — дотерпел финишный круг», — отметил россиянин.