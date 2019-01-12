Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, кого считает своими кумирами в спорте.

Первым делом Косторная отметила тренера Елену Чайковскую и назвала её «героем наших дней». Фигуристка отметила, что Чайковская является выдающимся специалистом воспитавшим многих знаменитых чемпионов.

Также Косторная призналась, что очень рада заниматься в группе Этери Тутберидзе, которая продолжает традиции, заложенные Чайковской.

Фигуристка рассказала, что во время тренировок одновременно с ней на льду находятся ещё 10-11 девочек, между которыми существует очень высокая конкуренция, придающая мотивацию. «Стараешься не уступать и работать с максимальной отдачей», — объяснила Косторная.

Напомним, фигуристка заняла третье место на взрослом чемпионате России, а также одержала победу в финале юниорской серии Гран-при.