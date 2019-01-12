В немецком Дрездене завершился лыжный спринт свободным стилем, проходивший в рамках девятого этапа Кубка мира. В женских соревнованиях победу одержала шведская спортсменка Стина Нильссон, у мужчин быстрейшим оказался норвежец Синдре Скар.

В стадию четвертьфинала пробились три российские спортсменки — Аида Баязитова, Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева. Однако ни одной из россиянок не удалось побороться за выход в полуфинальную стадию соревнований. По итогам решающего забега на подиуме оказались три шведские лыжницы: Стина Нильссон, Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

У мужчин через квалификационный раунд смогли пробиться четыре спортсмена: Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Александр Терентьев и Артём Мальцев. Преодолеть стадию четвертьфинала, а затем и финала, удалось только Глебу Ретивых. В решающем забеге россиянин оказался вторым, пропустив вперёд норвежца. Третье место занял также занял норвежский спортсмен — Эрик Вальнес.