Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму. Как сообщают СМИ, кандидатура спортсмена будет выставлена на довыборах по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области.

Предполагается, что за кампанию Шипулина будет отвечать Сергей Бидонько, являющийся вице-губернатором Свердловской области по внутренней политике.

Напомним, 31-летний биатлонист недавно принял решение о завершении профессиональной спортивной карьеры. Последним стартом, на котором выступал Шипулин, стала «Рождественская гонка» в немецком Гельзеркинхене. Шипулин выступал в команде с Екатериной Юрловой-Перхт.

Также личный тренер спортсмена Андрей Крючков сообщал, что Шипулин хочет попробовать себя в любительских лыжных марафонах.