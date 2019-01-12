Российская фигуристка Софья Самодурова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге, призналась, что может не попасть в состав команды на чемпионат мира.

Отвечая на вопросы болельщиков в «Инстаграме», Самодурова сообщила, что не знает, примет ли участие в чемпионате мира, который будет проходить в Японии весной. Напомним, ранее Алексей Мишин рассказывал, что в сборной России произойдёт как минимум одна замена, поэтому к соревнованиям готовится ещё одна его воспитанница — Елизавета Туктамышева.

Ранее Софья Самодурова отобралась в состав команды на чемпионат Европы, который будет проходить в Минске в период с 21 по 27 января. Фигуристка успешно выступила на чемпионате России и попала в команду вместе со Станиславой Константиновой и Алиной Загитовой. Туктамышева пропускала соревнования и не попала в сборную.