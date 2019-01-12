Российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC, ответил ирландцу Конору Макгрегору, который ранее назвал его нытиком. Конор заявил, что во время боя Хабиб «каждый раунд ныл судье», что сбивало ирландца с толку.

В ответ на это Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с поединка, где он применяет к Макгрегору болевой приём. «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь», — заявил россиянин в подписи к публикации.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин одержал досрочную победу, применив удушающий приём, из-за которого соперник был вынужден сдаться.

После поединка глава UFC заявил, что между соперниками должен состояться бой-реванш.