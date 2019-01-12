В немецком Оберхофе завершилась мужская гонка преследования, проходившая в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бё.

Норвежец допустил три промаха, однако всё равно оказался на высшей ступени пьедестала. Второе место занял немец Арнд Пайффер, прошедший дистанцию с одним промахом. На третье строчке расположился итальянец Лукас Хофер, не допустивший ни одной ошибки на всех четырёх огневых рубежах.

Четвёртое место занял француз Мартен Фуркад, пятым стал россиянин Александр Логинов. Биатлонист допустил четыре промаха и проиграл Йоханнесу Бё 42,4 секунды.

Напомним, Логинов ушёл на дистанцию первым, опережая Бё на 25 секунд. Накануне пасьюта россиянин оказался быстрейшим в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами.