Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев попал в стартовый состав команды на матч против «Вальядолида». Игра будет проходить в рамках девятнадцатого тура испанской Примеры.

Черышев появится на поле с первых минут встречи, для россиянина эта игра станет тринадцатой в рамках текущего розыгрыша чемпионата Испании.

Матч «Валенсия» — «Вальядолид» состоится сегодня, 12 января. Игра будет проходить в Валенсии на стадионе «Месталья», стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 18:15 по московскому времени.

После восемнадцати туров чемпионата команда Черышева занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка. «Вальядолид» располагается на 16-й строчке, имея на одно очко меньше. В предыдущем матче Ла Лиги «Валенсия» на выезде уступила «Алавесу» со счётом 2:1.