Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал негативные высказывания француза Мартена Фуркада после победы Александра Логинова в спринте на Кубке мира.

Шипулин отметил, что для Логинова не существует «единого рецепта, как правильно выйти из ситуации». Однако Шипулин уверен, что россиянин сможет найти правильное решение. По мнению экс-биатлониста, в данном случае не нужно вступать в открытый конфликт — лучше поговорить с Фуркадом один на один.

Напомним, Логинов стал быстрейшим в спринтерской гонке и опередил норвежца Йоханнеса Бё на 25 секунд. После этого Мартен Фуркад заявил, что не может уважительно относиться к россиянину из-за его допингового прошлого. По мнению Фуркада, Логинов должен публично принести извинения всему биатлонному миру. При этом француз признал, что на сегодняшний день россиянин выглядит гораздо сильнее, чем когда-либо раньше.