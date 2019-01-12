В польских Душниках-Здруй проходит четвёртый этап Кубка IBU по биатлону, в рамках которого состоялись спринтерские гонки у мужчин и женщин. Представительницы женской российской команды заняли весь пьедестал, в мужской гонке россияне выиграли золотую и серебряную медали.

В женской гонке победу одержала Наталья Гербулова, допустившая два промаха на стрельбе из положения стоя. На втором месте расположилась Виктория Сливко, уступившая Гербуловой 5,6 секунды. Третьей стала Анастасия Морозова, допустившая по одному промаху на каждом огневом рубеже. Спортсменка отстала на 22,7 секунды.

Победителем мужского спринта стал Александр Поварницын, чисто отстрелявший на двух рубежах. Второе место занял Никита Поршнев, также не допустивший ошибок. Третьим стал норвежец Йоханнес Дале. Изначально третье место числилось за россиянином Эдуардом Латыповым, однако результаты гонки были пересмотрены. В ходе соревнований на трассу упало дерево, из-за чего некоторые спортсмены получили дополнительные 15 секунд к итоговому времени.