В Дордрехте (Нидерладнды) продолжается чемпионат Европы по шорт-треку. Российская спортсменка Софья Просвирнова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 м.

В финальном забеге россиянка показала результат 2 минуты 29,706 секунды. Победительницей соревнований стала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 29,181 секунды. Серебряная медаль досталась спортсменке из Великобритании Элизе Кристи (2.29,416).

Чемпионат Европы в Дордрехте завершится завтра, 13 января.

Напомним, 21-летняя Софья Просвирнова является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира. Также на счету спортсменки четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов Европы.