Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился впечатлением от выступления Александра Логинова в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону.

Васильев заявил, что от Логинова ждали более высокого результата, так как четыре промаха — это «многовато». Специалист считает, что россиянин должен был лучше стрелять на первом огневом рубеже, чтобы иметь возможность побороться за место на пьедестале почёта.

По мнению Васильева, в целом российская команда показала достаточно неплохой результат. Специалист отметил выступление Максима Цветкова, продемонстрировавшего хорошую стрельбу. Также Васильев обратил внимание на то, что Дмитрий Малышко набирает форму и выходит на первый план.

Напомним, победу в гонке преследования одержал норвежец Йоханнес Бё, Александр Логинов занял пятое место.