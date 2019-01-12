Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Глеба Ретивых в спринтерской гонке на девятом этапе Кубка мира, который проходит в Дрездене.

Ретивых занял второе место, на финише уступив норвежцу Синдре Скару. Вяльбе уверена, что показанный результат можно считать отличным, несмотря на то, что в Дрездене не выступали многие мировые лидеры.

Специалист отметила, что на данные соревнования многие команды привезли спортсменов, которым предстоит выступать на молодёжном чемпионате мира. Также поступила и сборная России, поэтому в составе команды выступили молодые спортсмены.

При этом Вяльбе всё равно высоко оценила серебряную медаль Глеба Ретивых. «Кубок мира есть Кубок мира, поэтому второе место – это круто, мы рады», — заявила специалист и выразила надежду на то, что предстоящий чемпионат мира получится для россиянина успешным.