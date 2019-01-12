Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке коньковым стилем, которая состоялась в Дрездене в рамках девятого этапа Кубка мира. Ретивых занял второе место, на финише уступил 0,11 секунды норвежцу Синдре Скару.

Ретивых объяснил, что допустил ошибку на последнем развороте, в результате чего отпустил Скара на два метра. Спортсмену удалось догнать соперника только на спуске, но отставание помешало ему бороться за первое место.

Лыжник добавил, что в целом гонка складывалась для него хорошо. Ретивых отметил, что организаторы изменили круг — сделали его длиннее, поэтому и выступать стало сложнее. «Приходилось работать 3,5 минуты без отдыха», — пояснил Ретивых. Также спортсмен сообщил, что во время гонки мешал сильный ветер. Перед стартом порыв сорвал стойку, которая находилась позади спортсменов.