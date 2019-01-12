Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на эстафетную гонку, которая будет проходить в немецком Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира.

По итогам гонки преследования был определён состав участников эстафетной четвёрки. На первом этапе выступит Максим Цветков, показавший хорошую стрельбу в пасьюте. Второй этап побежит Евгений Гараничев, допустивший в гонке преследования один промах и занявший десятое место. На третьем этапе будет выступать Дмитрий Малышко, финишёром эстафеты станет лидер команды Александр Логинов.

Эстафетная гонка состоится завтра, 13 января, начало запланировано на 16:30 по московскому времени.

Напомним, на этапе в Оберхофе Александр Логинов одержал победу в спринте на 10 км с двумя огневыми рубежами. В гонке преследования спортсмен допустил четыре промаха и занял пятое место.