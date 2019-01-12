В Санкт-Петербурге завершился волейбольный матч между местным «Зенитом» и красноярским «Енисеем». Игра проходила на площадке «Сибур Арены» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:22). Матч состоялся в рамках четырнадцатого тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«Зениту» удалось одержать верх во всех трёх сетах, наиболее просто для петербуржцев сложился первый игровой отрезок встречи. Победа позволила команде подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы, сместив новоуренгойский «Факел» на пятое место.

После 14 сыгранных матчей петербуржцы имеют в своём активе 30 очков. Для «Зенита» эта победа стала десятой в текущем розыгрыше чемпионата России. «Енисей», наоборот, потерпел десятое поражение в сезоне и опустился на десятое место таблицы. В активе красноярской команды всего 13 набранных очков.

В следующем туре «Зениту» предстоит встретиться с «Динамо» из Ленинградской области, «Енисей» встретится с «Динамо» из Москвы.