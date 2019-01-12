Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на женскую эстафетную гонку, которая будет проходить в немецком Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира.

По итогам гонки преследования тренеры определили участников эстафетной четвёрки. Начинать гонку будет Евгения Павлова, занявшая тринадцатое место в пасьюте. На втором этапе побежит Маргарита Васильева, на третьем — Лариса Куклина. Куклина изначально находится с командой в Оберхофе, однако не принимала участие в двух первых гонках. Финишёром российской четвёрки станет Екатерина Юрлова-Перхт. Ирина Старых не была включена в состав команды по решению тренеров.

Сборная России будет выступать под четвёртым номером.

Гонка состоится завтра, 13 января, начало запланировано на 13:45 по московскому времени. Также завтра пройдёт мужская эстафета, в составе которой выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.