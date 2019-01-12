В Дордрехте (Нидерланды) продолжается чемпионат Европы по шорт-треку. Российский спортсмен Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м.

В финальном забеге Елистратов финишировал с результатом 2 минуты 13,740 секунды. Победителем соревнований стал олимпийский чемпион Лю Шаолинь Сандор, представляющий сборную Венгрии. Спортсмен показал результат 2 минуты 13,579 секунды. Серебряным призёром стал его младший брат Лю Шаоан (2.13,665).

Также в соревнованиях принимали участие россияне Денис Айрапетян и Павел Ситников, они заняли четвёртое и восьмое места соответственно.

Напомним, в женских соревнованиях Россию представляла Софья Просвирнова. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на аналогичной дистанции — 1500 м.

Чемпионат Европы в Дордрехте завершится завтра, 13 января.