Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вынесет окончательное решение относительно статуса РУСАДА 22 января. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Пресс-служба ВАДА сообщила, что исполкому потребуется время для того, чтобы должным образом ознакомиться с рекомендациями комитета по соответствию, которые должны быть предоставлены не позднее 17 января. 22 января члены ВАДА обсудят полученные рекомендации и вынесут решение после телефонной конференции.

Напомним, 10 января представители ВАДА начали работу в московской антидопинговой лаборатории. Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что это последний приезд ВАДА в Москву, и он должен завершиться успешно. Специалист выразил надежду, что Московской лаборатории удастся без проблем передать все необходимые данные.