Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес ретвитнул пост с видеозаписью, которая называется «Леандро, добро пожаловать в «Челси».

Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба готово заплатить за аргентинского полузащитника 30 миллионов евро. Согласно информации издания Sky Sports, переход Паредеса в английскую Премьер-Лигу практически состоялся.

Также стало известно, что в «Челси» приняли решение отказаться от покупки Николо Бареллы, так как посчитали его стоимость завышенной. Руководство «Кальяри» требует за игрока сумму порядка 45-50 миллионов долларов. Представители лондонского клуба считают, что смогут купить Паредеса за меньшие деньги.