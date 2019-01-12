Российский фигурист Дмитрий Алиев, тренирующийся в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, разучил все четверные прыжки.

На своей странице в «Инстаграме» Алиев опубликовал видео с тренировки, на которой прыгает все четверные, исполняемые на официальных стартах. Таким образом, в арсенале спортсмена числятся тулуп, сальхов, флип, лутц и риттбергер.

Тренер фигуриста Евгений Рукавицын отметил, что на данный момент у Алиева есть время для того, чтобы пробовать новые элементы. Фигурист не очень успешно провёл нынешний сезон и не смог отобраться в состав команды на главные старты — чемпионаты Европы и мира.

Тренер сообщил, что Дмитрию легко даётся освоение новых прыжков, и на занятиях он может исполнить все четверные. Единственный прыжок, с которым пока возникают проблемы — это четверной флип, который Алиев исполняет в недокрут.