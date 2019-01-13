Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил составы на командные спринты. Гонки будут проходить сегодня, 13 января, в Дрездене в рамках девятого этапа Кубка мира.

Сборную России будут представлять две команды. В составе первой выступят Артём Мальцев и Глеб Ретивых. Напомним, сегодня, 12 января, Ретивых стал вторым в коньковом спринте, на финише уступив 0,11 секунды норвежскому лыжнику Синдре Скару.

В составе второй команды на гонку выйдут Андрей Краснов и Александр Терентьев.

Конкуренцию российским лыжникам составят норвежские спортсмены: бронзовый призёр спринта Эрик Вальнес побежит со Скаром, вторую команды представят Пол Голберг и Эрик Брансдаль. Также за медали поборются французы Лука Шанава и Ришар Жуве и шведы Густав Нордстрём и Теодор Петерсен.

В женском спринте также выступят две российские команды. За первую побегут Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева, в составе второй выступят Христина Мацокина и Аида Баязитова.