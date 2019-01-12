«Валенсия» не смогла одержать победу над «Вальядолидом» в матче девятнадцатого тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась вничью со счётом 1:1.

Первая половина матча получилась небогатой на события: ни одной из команд не удалось отметиться забитым голом, соперники ушли на перерыв при счёте 0:0. Во втором тайме хозяева получили возможность выйти вперёд, заработав пенальти, однако нападающий Родриго Морено не смог его реализовать.

На 71-й минуте встречи «Валенсии» всё же удалось открыть счёт: забитым голом отметился Даниэль Парехо. Удержать преимущество надолго хозяева не смогли: за восемь минут до окончания матча Рубен Алькарас забил ответный гол в ворота «Валенсии» и спас свою команду от поражения.

В матче принимал участие российский полузащитник Денис Черышев. Игрок вышел на поле в стартовом составе и отыграл практически до самого конца встречи: он был заменён на 87-й минуте.