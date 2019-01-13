Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга примет «Нижний Новгород» в очередном матче Единой Лиги ВТБ. Игра будет проходить на паркете «Сибур Арены» сегодня, 13 января, начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» располагается на шестом месте турнирной таблицы. После одиннадцати сыгранных матчей петербургская команда имеет в своём активе 17 очков. Подопечные Джоана Плазы одержали шесть побед и потерпели пять поражений.

«Нижний Новгород» занимает десятое место в таблице, команды набрала 16 очков. В активе «Нижнего Новгорода» пять побед и шесть поражений.

В предыдущем матче Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл «Парму» со счётом 107:78.