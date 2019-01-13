Российская фигуристка Евгения Медведева тренируется в Москве на льду ЦСКА без тренера.

Как сообщил источник «Р-Спорт», спортсменка не покидала Россию после национального чемпионата, который завершился в Саранске. В Москве она тренируется на льду ЦСКА с фигуристами армейского клуба, имея право пользоваться любым льдом.

Возле бортика никто не руководит тренировками Медведевой — тренер Брайн Орсер оставил для неё индивидуальный план, который она выполняет. В Торонто спортсменка вернётся через неделю.

Напомним, на чемпионате России Евгения заняла седьмое место и не смогла квалифицироваться в состав национальной команды на чемпионат Европы и Универсиаду. Ранее фигуристка рассказала о разнице между Россией и Канадой.