Петербургский СКА 13 января примет на своём льду подмосковный «Витязь». Игра регулярного чемпионата КХЛ стартует в 17:00.

В 2019 году подопечные Ильи Воробьёва не проиграли ни одного матча. В предыдущих пяти встречах игрокам игрокам СКА удалось одолеть «Йокерит», минское «Динамо», «Адмирал», «Амур» и «Локомотив». Последняя победа позволила петербургскому клубу обеспечить выход в плей-офф КХЛ.

После 46-ти игр регулярного чемпионата армейцы с Невы идут на втором месте Западной конференции, набрав 76 очков. От лидера, московского ЦСКА, СКА отстаёт на четыре очка, имея игру в запасе.

«Витязь» расположился на седьмом месте Западной конференции, в активе команды — 50 очков.

Напомним, в предыдущем матче не смог принять участие Павел Дацюк.