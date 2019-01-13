Этери Тутберидзе назвала свою любимую программу сезона 2018/19.

В «Инстаграме» тренер выделила программу своей 12-летней ученицы Камилы Валиевой, в которой юная фигуристка выступает в образе девочки на шаре с картины Пабло Пикассо.

Камила Валиева работает с Тутберидзе с весны 2018 года. Из-за возраста она пока не имеет права выступать на международных стартах юниорского уровня, но уже выиграла некоторые всероссийские соревнования в своей возрастной категории.

Также программу спортсменки отметила дизайнер Ольга Рябенко, которая шьёт костюмы для фигуристов из группы Тутберидзе. Рябенко написала, что образ Валиевой стал для неё самым сложным. «Вот понимаю, что нужно просто, но как? Очень долго думалось, рождалось. Это было очень трудно…» — рассказала дизайнер.

Ранее Тутберидзе высказалась об образах своих бывших учеников.