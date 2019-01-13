Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 13 января завершится женской и мужской эстафетами.

В женской гонке 4*6 километров Россию представят Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Куклина изначально находится с командой в Оберхофе, однако не принимала участие в двух первых гонках. Ирина Старых не была включена в состав команды по решению тренеров.

Среди мужчин за Россию побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Длина этапа мужской эстафеты — 7,5 километров.

Напомним, на каждом огневом рубеже биатлонист имеет право использовать три дополнительных патрона. Четвёртая и последующая ошибки отправляют спортсмена на штрафные круги.

Женская эстафета стартует в 13:45, мужская — в 16:30.