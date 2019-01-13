Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко находится в одной из больниц Москвы.

О госпитализации экс-фигуриста сообщил телеканал «РЕН ТВ». По информации источника, Плющенко обратился за врачебной помощью 10 января из-за болей в спине и был госпитализирован. В данный момент олимпийский чемпион находится в нейрохирургическом отделении.

Отметим, что проблема со спиной является у Плющенко хронической — в 2013 году оперативным вмешательством ему заменили межпозвоночный диск на искусственный. После операции он выступил на Олимпийских играх в Сочи: выиграл золотую медаль в командном турнире и снялся с личного на разминке из-за травмы спины.

После завершения карьеры Плющенко открыл собственную Академию фигурного катания, где занимается олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.