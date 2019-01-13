Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о соперничестве с французом Мартеном Фуркадом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

На пресс-конференции Бё заявил, что Фуркад является по-настоящему отличным спортсменом, и за всю карьеру они не раз приходили на заключительную стрельбу вместе. Но раньше норвежец радовался, что стоит рядом с лидером мирового биатлона, а сейчас он думает: «Опять Фуркад… Нужно попробовать сделать всё возможное».

Напомним, Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования, допустив один промах. Фуркад на последнем огневом рубеже не попал дважды и был отброшен за пределы топ-3, став четвёртым. Начавший гонку лидером Александр Логинов финишировал пятым.