В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина обыграл «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Игра на льду «Вашингтона» завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей, которые забили в овертайме.

Хоккеисты «Коламбуса» открыли счёт уже на первой минуте усилиями нападающего Кэма Аткинсона. Соперники не могли ничем ответить на протяжении почти всего матча, и лишь в конце третьего периода Евгению Кузнецову удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительное время ворота «Вашингтона» поразил Артемий Панарин.

На счету Александра Овечкина — голевая передача на Кузнецова. Также он дважды бросил по воротам и провёл три силовых приёма. Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, которого отстранили решением руководства от предыдущей игры, не принял участия и в этой.