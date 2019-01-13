Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал критику иностранных биатлонистов в адрес россиянина Александра Логинова.

В интервью «Р-Спорт» Алябьев заявил, что соперники Логинова обсуждают его допинговое прошлое между собой и назвал их «паршивыми овцами в стаде». Он отметил, что российский биатлонист наверняка привык к подобной обстановке и закалился, так как о нём много писала иностранная пресса.

Напомним, на этапе Кубка мира в Оберхофе Логинов выиграл спринт и стал пятым в гонке преследования. По мнению Алябьева, в результате пасьюта ничего страшного нет: Логинов переволновался, а комментатор «Матч ТВ Дмитрий Губерниев создал вокруг него дополнительный ажиотаж.

Сегодня, 13 января, Логинов примет участие в эстафете.