На молодёжном чемпионате мира по хоккею среди женских команд завершился матч за третье место между командами России и Финляндии. Россиянки уступили соперницам всухую со счётом 0:3.

Первый период получился безголевым, в начале второго финки открыли счёт и удвоили его спустя полминуты — отличились Вайникка и Суоранта. Российский тренерский штаб отреагировал заменой вратаря — вместо Дарьи Гредзен на лёд вышла Анна Алпатова.

У россиянок не получалось поразить ворота соперниц, и место Алпатовой занял шестой полевой игрок, вследствие чего Россия получила третью шайбу в сетку своих ворот за четыре секунды до финальной сирены.

Лучшим игроком матча за бронзу в составе сборной России признали Илону Маркову. По итогам турнира лучшими стали Маркова, Елена Мезенцева и Елена Проворова.

В финальном матче между собой сыграют сборные Канады и Соединённых штатов Америки.