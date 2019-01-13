Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о перспективах нападающего Гонсало Игуаина в своей команде.

В комментарии Football Italia Гаттузо назвал свои отношения с Игуаином честными: они разговаривают друг с другом прямо, и поэтому всегда трудно убедить футболиста принять другие решения. Гаттузо не знает, останется ли аргентинец игроком «Милана».

По мнению Гаттузо, в «Милане» Игуаин не выглядит недовольным, будучи вовлечённым в атмосферу раздевалки. Тренер признался, что если бы всё зависело только от него, он запер бы футболиста в комнате своего дома и бросал бы ему еду с перерывами в несколько часов. Гаттузо пожалел, что не может это сделать.

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо может быть уволен с поста главного тренера, но спортивный директор Леонардо опроверг эту информацию.